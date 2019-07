Weseler Duo sucht Sponsoren : Per Mofa 300 Kilometer nach Norddeich

Wesel Mittwoch brechen TV-Koch Tom Waschat und sein Freund Michael Barlag von Wesel aus zu einer ungewöhnlichen Sponsorenfahrt auf. Mit Tempo 25 knattern sie zur Nordsee. Mit dem Erlös wollen sie Lühlerheim-Bewohnern Freude bereiten.

Einmal mit dem Mofa von Wesel ins Nordseeheilbad Norddeich ans Meer. Diesen Traum erfüllt sich der Wahl-Weseler Tom Waschat (52), bekannt aus der WDR-Reihe „Der Pottkoch“, zusammen mit seinem alten Freund aus Duisburger Tagen, dem ebenfalls in Wesel lebenden Michael Barlag (53). Ihre Tour, die am Mittwoch, 10. Juli, um 10 Uhr auf dem Großen Markt in Wesel starten wird, verbinden die beiden Freunde mit einer ungewöhnlichen Aktion. Sie möchten anderen Menschen eine Freude bereiten und werden in der evangelischen Stiftung Lühlerheim in Schermbeck-Weselerwald eine „Sause mit Alleinunterhalter“ für die dortigen Bewohner veranstalten. „Wenn die Leute dort tanzen, bekommen sie gute Laune“, ist Tom Waschat überzeugt. „Und wir werden ein Buffet ausrichten, so dass sie schlemmen können.“ Im Lühlerheim leben vor allem ehemalige Wohnungslose. „Die meisten gehören noch zur Mofa-Generation“, sagt Tom Waschat.