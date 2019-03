Überraschung in der Fußgängerzone : DSDS-Star Joaquin mit Spontan-Gig in Wesels City

Joaquin Parraguez mit dem Team der Adler-Apotheke. Foto: Adler Apotheke

Wesel In der Show Deutschland sucht den Superstar ist Parraguez inzwischen in der Runde der letzten 16 angekommen, den Auslands-Recalls.

Das war eine Überraschung in der Weseler Fußgängerzone: Der Sänger Joaquin Parraguez, gebürtiger Weseler und derzeit bekannt durch die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, (DSDS) hat einen Spontan-Gig in der Weseler Fußgängerzone gespielt. Unter anderem begeisterte er damit das Team der Adler-Apotheke um Ute Liman, die ein Erinnerungsfoto mit Joaquin schoss. Nachdem die Apotheke ein Bild bei Facebook hochlud, meldeten sich viele Fans. Der jetzt im benachbarten Rees heimische Joaquin hat offenbar noch viele Freunde in Wesel.

In der Show DSDS ist Parraguez inzwischen in der Runde der letzten 16 angekommen, den Auslands-Recalls. Die Chancen auf einen Sieg steigen. Bisher drängte er sich beim RTL-Talentwettbewerb Deutschland sucht den Superstar (DSDS) nicht in den Vordergrund. Nun aber fingen die Kameras den 20-Jährigen häufiger ein. In der jüngsten Show musste er das Lied „Love yourself“ von Justin Bieber zusammen mit anderen Sängern interpretieren. „Ich hätte nie gedacht, dass ich Justin Bieber singen muss. Aber so ist es jetzt“, sagt der Reeser. Während das Gesamturteil der Jury nicht gut ausfiel, wurde Parraguez gelobt. „Das war heute wirklich alles deiner würdig. Du hast auch gut Gefühle gezeigt“, lobte Xavier Naidoo.

In der letzten Folge des Auslands-Recalls, zu sehen am 30. März um 20.15 Uhr auf RTL, werden neben Joaquin Parraguez weitere 15 Kandidaten auftreten und um einen Auftritt in den Liveshows kämpfen. Zehn Talente werden dann ab dem 5. April live auf der DSDS-Bühne stehen. Dann entscheiden allein die Zuschauer.

(sep)