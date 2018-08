Drogenplantage in Bislich entdeckt

Wesel Auf einem Bauernhof in Wesel hat die Polizei eine Drogenplantage entdeckt und mehr als 1000 Cannabispflanzen sichergestellt. Ein verdächtiger Mann verbuddelte sich im Sand - wurde aber von einem Spürhund entdeckt.

Zoll und Polizei haben in Bislich auf einem Bauernhof eine Drogenplantage hochgenommen. Wie der Zoll am Freitag berichtete, fanden die Ermittler dort bei dem Einsatz am Mittwoch auf dem Gehöft eine 170 Quadratmeter große, in Parzellen aufgeteilte Cannabisplantage. Darin waren 1100, zum Teil in Blüte stehende Cannabispflanzen sowie 500 Cannabissetzlinge. Die Pflanzen wurden durch 110 Hochleistungslampen mit Licht versorgt. Der zum