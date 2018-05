Niederrhein: Drogenhündin Socke geht in Pension

Drogenhündin Socke geht in Pension

Niederrhein Bei 500 Einsätzen erschnüffelte sie mehrere Kilogramm Rauschgift. Ihr aktiver Dienst beim Zoll Duisburg endet.

Für Rauschgiftspürhündin Socke sind die wilden Jahre vorbei. Nach zehn Jahren im aktiven Dienst beim Duisburger Zoll verabschiedet sie sich in den Ruhestand. An der Seite ihres Hundeführers war Socke von 2008 bis 2018 an rund 500 Aufgriffen beteiligt. Dabei erschnüffelte sie mehrere Kilogramm Rauschgift. Den letzten größeren Coup landete Socke im Januar dieses Jahres. Bei einer Kontrolle im Zug konnten die Zöllner Heroin und Kokain mit einem Schwarzmarktwert von rund 25.000 Euro sicherstellen.