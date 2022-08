Polizei nimmt zwei Männer fest : Bewaffnetes Duo mit Drogen in stillgelegtem Hotel erwischt

Bewaffnetes Duo mit Drogen in stillgelegtem Hotel erwischt

Hamminkeln/Geldern/Rheurdt Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Männer vorläufig festgenommen, die um kurz nach Mitternacht erst auf dem Parkplatz und dann im Inneren eines stillgelegten Hotels in Marienthal unterwegs waren. Beide erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Männer vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sah ein Zeuge um kurz nach Mitternacht zwei verdächtige Personen auf dem Parkplatz eines stillgelegten Hotels in Hamminkeln-Marienthal. Die Männer waren den Angaben der Polizei zufolge mit einem Auto auf den Parkplatz gefahren und begaben sich anschließend in den rückwärtigen Bereich des Hotels. Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf.