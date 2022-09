Polizei ermittelt in Dinslaken : Dreiste Diebe stehlen Autos von Werkstattgelände

Polizei ermittelt in Dinslaken

Dinslaken Die Dinslakener Polizei versucht, im Fall eines dreifachen Autodiebstahls voran zu kommen und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung. Die Täter stahlen zuerst die Schlüssel aus einer Werkstatt und damit dann die Kundenfahrzeuge.

Drei Autos gestohlen Bislang noch unbekannte Täter stahlen am Sonntagabend drei Pkw vom Gelände einer Autowerkstatt. Die Täter hebelten nach Mitteilung der Polizei den Schlüsselbriefkasten einer Autowerkstatt an der Grenzstraße in Voerde auf und entnahmen die darin befindlichen Fahrzeugschlüssel.