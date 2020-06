Schermbeck : Drei Wirtschaftswege werden saniert

Schermbeck Die Rittstege im Ortsteil Damm soll ebenso saniert werden wie die Straße Zum Elsenberg. In Gahlen-Besten steht der Kuhweg zwischen der Hausnummer 80 und dem Hohen Berg auf dem Programm.

Drei Wirtschaftswege im Gemeindegebiet werden noch in diesem Jahr saniert. Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Gemeinderat am Mittwoch. Insgesamt waren eine Million Euro im Haushalt vorgesehen, um Wirtschaftswege zu sanieren. Bereits am 27. Mai hatte der Fachausschuss empfohlen, davon 860.000 Euro in den Etat 2021 zu übertragen, damit am Brüner Weg zwei Abschnitte saniert werden können.