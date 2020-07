Bauarbeiten in Hamminkeln : Drei Wirtschaftswege werden saniert

Hamminkeln investiert in die Sanierung von Wirtschaftswegen. Foto: RP/Markus Werning

Hamminkeln Insgesamt investiert die Stadt Hamminkeln etwa 580.000 Euro. Das Wegeprojekt auf dem Land wird zu 70 Prozent mit Mitteln des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Die Stadt saniert Stück für Stück Wirtschaftswege. Jetzt nannte sie drei, bei denen Arbeiten bevorstehen. Die Wirtschaftswege Langenhoffsweg mit einer Länge von rund 950 Metern und einer Fläche von zirka 3300 Quadratmetern sowie Vierwinden mit einer Länge von etwa 720 Metern und einer Fläche von 2400 Quadratmetern sowie der Westfeldweg mit einer Länge von zirka 670 Metern und einer Fläche von etwa 2300 Quadratmetern werden in den nächsten Wochen erneuert.

Dabei kommt das Zementverfestigungsverfahren – im Fachjargon „Mixed in Place“ – zum Einsatz. Die vorhandene Decke wird dabei in einem Arbeitsgang gefräst, zerkleinert und mit Zement gemischt. Dies geschieht über eine Tiefe von 20 bis 25 Zentimeter. Das Material wird angefeuchtet und direkt wieder eingebaut und verdichtet. So entsteht ein verfestigter Unterbau. Nach einer Aushärtezeit von mindestens drei Tagen wird eine Asphalttragdeckschicht mit einem sogenannten Straßenbaufertiger auf den Unterbau gebracht. Im Anschluss daran werden die Bankette aus einem Drainbeton an die neue Decke angebaut.

Zunächst werden Vorbereitungen am Langenhoffsweg ausgeführt. Danach wird das Fräsmischverfahren angewendet. Im Anschluss folgen dann die Streckenabschnitte der Straßen Vierwinden und Westfeldweg. Mit den Asphaltarbeiten soll, so es die Witterung erlaubt, in der 29. Kalenderwoche (ab 13. Juli) begonnen werden, erläutert die Stadt. Die Arbeiten bedeuten auch Einschränkungen für die Anwohner. Die Verwaltung und die ausführende Baufirma werden die Zeiten der Vollsperrung möglichst gering halten und die Anlieger entsprechend informieren.

Am Wirtschaftsweg Vierwinden werden parallel zur Straßensanierung die Stirnwände am vorhandenen Durchlass saniert und ein neues Geländer montiert. Am Langenhoffsweg wird zunächst nur bis zur Schwarzdecke gebaut. Danach legen die Wasserwerke Wittenhorst auf gesamter Länge eine neue Wasserleitung. Hiernach werden dann die Bankette hergestellt. Durch die gesamte Baumaßnahme werden Wirtschaftswege mit einer Länge von zirka 2,3 Kilometer saniert. Insgesamt investiert die Stadt Hamminkeln etwa 580.000 Euro in die drei Wirtschaftswege.

Die Investition wird zu 70 Prozent gefördert. Davon tragen der Bund 60 und das Land NRW 40 Prozent der Fördermittel. Den Rest zahlt Hamminkeln aus der eigenen Kasse. Die Sanierung trägt zur wesentlichen Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastruktur sowie der Erschließung der ländlichen Räume der Stadt Hamminkeln bei, heißt es bei den Bauleuten der Stadt. Folgeprojekte seien bereits in der Planung, und die Stadtverwaltung hofft auf weitere Berücksichtigung bei den Fördergebern in den kommenden Jahren.

(thh)