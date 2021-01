Entwicklung der Pandemie : Drei weitere Corona-Tote im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind drei weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Es handelt sich um zwei 82-jährige Frauen aus Dinslaken und Kamp-Lintfort sowie eine 96-Jährige aus Neukirchen-Vluyn.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstagmittag mitgeteilt hat, sind drei weitere Menschen im Zusamenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Mit diesen Opfern – einer 82-jährigen Frau aus Dinslaken, einer 82-Jährigen aus Kamp-Lintfort und einer 96-Jährigen Frau aus Neukirchen-Vluyn – steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Wesel auf 111.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 9985, Stand Dienstag, 19. Januar 2021, 12 Uhr. Das sind 25 mehr als am Vortag.

Im Berichtszeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr wurden für elf der 13 kreisangehörigen Kommunen neue Corona-Infektionen statistisch erfasst. Während Schembeck und Sonsbeck unbehelligt blieben, bewegten sich die meisten im niedrigen einstelligen Bereich. Lediglich Dinslaken mit sieben und Moers mit sechs Neuinfektionen ragten ein wenig heraus. Von allen bislang 9985 Corona-Erkrankten gelten 8836 (Stand 19. Januar) als wieder genesen, 111 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 1038 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.