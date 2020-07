Feuerwehr in Wesel rettet Menschenleben : Drei Segler kentern mit Jolle auf Auesee

Die Feuerwehr im Einsatz am Auesee, rechts die kleine Jolle. Foto: Feuerwehr Wesel

Wesel Die Feuerwehr hat am Freitagmittag drei Personen auf dem Auesee gerettet, die in ihrer Jolle gekentert waren. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie gegen 13.29 Uhr alarmiert. Auf dem See waren drei Personen – eine 19 Jahre und zwei 13 Jahre alt – mit einem kleinen Segelboot gekentert und ins Wasser gefallen.

Die Feuerwehr rückte mit Booten an. Der ebenfalls alarmierte und auf der Anfahrt befindliche Jet-Ski des Löschzuges Ginderich musste nicht mehr zum Einsatz kommen. Zwei der gekenterten Personen mussten mit Unterkühlung ins Marienhospital gebracht werden.

(sep)