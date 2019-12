Drei Menschen bei Autounfall in Schermbeck verletzt

Polizeieinsatz in Schermbeck am Dienstagabend. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schermbeck Die Bundesstraße 58 war am Dienstagabend gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 58 in Schermbeck sind drei Menschen verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Autofahrer habe nach links abbiegen wollen und dabei den Wagen eines 40-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 78-Jährige und dessen 75 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall am Dienstagabend schwer. Der 40 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.