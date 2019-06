Schermbeck : Drei Bands und mehr als 300 Besucher

Präsident Klaus Diessner freute sich riesig, dass am Samstag so viele Freeway Riders aus ganz Deutschland zum zweiten Sommerfest ins Schermbecker Brüggerfeld kamen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Schermbecker Motorradclub Freeway Riders veranstaltete sein zweites Sommer-Open-Air.

Zum zweiten Mal in der zehnjährigen Clubgeschichte veranstaltete der Schermbecker Motorradclub Freeway Riders MC Borderland ein offenes Fest, zu dem mehr als 300 Gäste ins Schermbecker Brüggerfeld kamen. Das Zollhaus, der Treffpunkt der Schermbecker Freeway Riders, wurde am 1. März 2010 eröffnet und dient seit jener Zeit an jedem vierten Freitag im Monat ab 19 Uhr als Treffpunkt für Biker aus der gesamten Region. Bis Mitternacht spielt dann jeweils eine Liveband.

„Es gibt ein tolles Miteinander“, freut sich Präsident Klaus Diessner über die gute Nachbarschaft am westlichen Rand des Gewerbegebietes, wo sich das Zollhaus befindet. Und weil die Chemie zwischen den Freeway Riders und den Nachbarn so gut stimmt, wurden sie alle zum Sommerfest eingeladen.

Info Sich eindecken und verabreden Markt An mehreren Ständen konnten die Biker all das kaufen, was zur Szene gehört. Das reichte von Kleidung bis hin zu Schmuck. Gesellig Beim Abschied nahmen die Biker die Einladungen zu etlichen weiteren Treffs mit. Jedes Chapter lädt einmal jährlich ein.

Die allermeisten Besucher waren allerdings Motorradfahrer, die das Zollhaus schon kannten. Sie nutzten das sommerliche Wetter, um auf dem Freigelände miteinander zu plaudern, Benzingespräche zu führen, von vergangenen Gemeinschaftstouren zu schwärmen oder über ihre Urlaubspläne zu berichten. Aus ganz Deutschland waren Freeway Riders angereist. Inzwischen gibt es von Bremerhaven bis nach Bad Kissingen 38 Chapter, wie sich die einzelnen Gruppen mit Bezug auf ihren Gründungsort nennen.

Der Chaptername Borderland für die Schermbecker Gruppe stammt aus der Zeit vor dem Sitz in Schermbeck. Da im Gründungsjahr 2009 die Hälfte der Mitglieder Niederländer waren und das Clubhaus so nah wie möglich an der deutsch-niederländischen Grenze liegen sollte, hatte man den Namen Borderland gewählt. Zwischen 18 und 60 Jahre sind die weitaus meisten Mitglieder alt.

Gleich drei Livebands sorgten am Samstagabend für Unterhaltung der Gäste. In der sechsköpfigen Zelleband, die den musikalischen Reigen eröffnete, spielen auch die Clubmitglieder Tom (Sänger) und Ernie (Leadgitarre) mit. Seit über drei Jahrzehnten hat die Band selbst komponierte Musik und Coversongs in ihrem Programm zusammengefügt. Im Brüggerfeld präsentierte die Band eineinhalb Stunden lang Rock- und Popsongs der 70er und 80er Jahre. Musikalische Professionalität bewiesen auch Big Jay & his Hotrod Gang, eine musikverrückte Familie aus Rheinberg. Die Songs der Gruppe waren zum Teil gecovert. Doch die meisten Titel hat Jörg Müllers für seine Band geschrieben.