Wesel/Duisburg : Drei Jahre Haft für Automatensprenger von Wesel

Wesel/Duisburg Ein 37-jähriger Weseler hat drei Zigarettenautomaten gesprengt. Das Landgericht verurteilte ihn zu drei Jahren Haft und einem Entzug

(bm) Wegen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und schweren Diebstahls in drei Fällen hat das Landgericht Duisburg am Freitag in zweiter Instanz einen 37-jährigen Weseler zu drei Jahren Haft verurteilt und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Innerhalb von vier Wochen hatte der Mann Anfang 2018 in Wesel drei Zigarettenautomaten gesprengt. Die Rohrbomben, die der Angeklagte am 7. Januar am Schepersfeld, am 8. Januar an der Vluyner Straße und am 3. Februar an der Gerhart-Hauptmann-Straße im Ausgabeschacht von Automaten deponierte und mit Hilfe einer Zündschnur zur Explosion brachte, hatte ein Bekannter gebaut. Der Mann, der in erster Instanz wegen Beihilfe verurteilt worden war, hatte die Bomben dem Täter überlassen, nachdem der ihm zugesichert hatte, im Gegenzug eine Sex-Partnerin zu beschaffen. Aus dem Motiv für die lautstarken kriminellen Aktionen, bei denen zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Unbeteiligte bestand, machte der Angeklagte kein Hehl: „Ich brauchte Geld“, erklärte der Heroinsüchtige. Wirklich gelohnt hatten sich die Taten für ihn nicht: „Die höchste Beute betrug 300 Euro“, so der 37-Jährige. Auch Zigarettenschachteln habe er mitgehen lassen. Für den Automatenaufsteller bedeutete die Zerstörung der Geräte einen Verlust von 12.000 Euro. Das Amtsgericht Dinslaken hatte den Angeklagten bereits im August 2018 zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Dagegen hatten Staatsanwaltschaft wie auch Verteidigung Berufung einlegt.