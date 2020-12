Ausgezeichnete Hamminkelner : Drei Gewinner beim Heimatpreis 2020

Hamminkeln Die Stadt zeichnet drei Initiativen für besonderes ehrenamtliches Engagement aus. Die bedachten Akteure setzen sich in Brünen, Wertherbruch und Dingden ein. Insgesamt gab es 18 Bewerber für den Preis.

Zum zweiten Mal hat die Stadt Hamminkeln ihren Heimatpreis vergeben. Die Auszeichnung geht 2020 an den Verein Bürger für Brünen um den Vorsitzenden Rolf Brögeler – außerdem an die Gruppe Für- und miteinander Wertherbruch und an die katholische Bücherei Dingden.

Alle drei Vereine beziehungsweise Einrichtungen werden ehrenamtlich betrieben und sind ein Stück Identität in ihrem jeweiligen Ortsteil. Beworben hatten sich 18 Gruppierungen aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Eine Jury wählte die Sieger aus. Immer wieder wird der ungewöhnlich große Einsatz von Ehrenamtlichen in den sieben Dörfern hervorgehoben. Das spiegelt sich in einem regen Vereinsleben und sozialem Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen des Stadtgebiets wider.