Stellvertretend für 200 Sternsinger : Brüder bringen Rathäusern in Wesel den Segen

Paul, Carl und Willi Ridder (von links) vor der Rekonstruktion der historischen Rathaus-Fassade in Wesel Foto: Fritz Schubert

Wesel Sternsinger haben es in diesen Tagen schwer. So sehr sie vielerorts erwartet werden und so sehr sie selbst sich auf den Zug von Tür zu Tür gefreut haben: Corona macht ihren Einsatz im Dienst der guten Sache in diesem Jahr zunichte.

Es sei denn, das Trio kommt aus einem Haushalt. Bei den Brüdern Paul (neun Jahre), Carl (sieben) und Willi Ridder (drei) ist dies der Fall. Die Abgesandten der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel konnten stellvertretend für die gut 200 Weseler Sternsinger die schöne Tradition fortsetzen, am ersten Samstag des neuen Jahres zur Mittagszeit den Segen in zwei wichtige Weseler Gebäude zu tragen. Erst freute sich Ulrike Westkamp im Rathaus am Klever-Tor-Platz über den Besuch. Dann war das Trio bei den Protagonisten der Bürgerinitiative und Bürgerstiftung Historisches Rathaus an der rekonstruierten Fassade am Großen Markt zu Gast.

(fws)