Weseler Firma mit 150 Mitarbeitern DPI Türdesign in finanzieller Schieflage

Wesel · Die Krise im Bausektor hat Folgen für DPI in Wesel: Das Unternehmen, das erst kürzlich sechs Millionen Euro in ein neues Glaswerk investiert hat, befindet sich im Eigenverwaltungsverfahren. Was das nicht zuletzt auch für die 150 Mitarbeiter bedeutet.

19.10.2023, 17:35 Uhr

Erst kürzlich ist das neue Glaswerk von DPI im Gewerbegebiet Am Schornacker eröffnet worden. Foto: Stephan de Leuw

Der Weseler Haustürfüllungs-Hersteller DPI Türdesign mit Sitz im Gewerbegebiet Am Schornacker hat in seiner 35-jährigen Firmengeschichte zwar schon einige Höhepunkte erlebt, gleichzeitig aber auch so manchen Rückschlag verdauen müssen. Den bislang letzten Mitte Juli 2021, als ein Unwetter ungeahnten Ausmaßes mit Dauerregen über die Eifel zog und das DPI-Isolierglaswerk im rheinland-pfälzischen Gmünd, dem größten Stadtteil von Schleiden, vom Hochwasser zerstört wurde. Den Betrieb hatte DPI einige Jahre zuvor von einem Zulieferer erworben. Alle Maschinen, die Ware und sämtliche Büros wurden durch die Flut seinerzeit verstört.