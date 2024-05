Auf der Dorstener Straße in Schermbeck Doppelunfall mit mehreren Verletzten

Wie die Leitstelle der Kreispolizeibehörde in Wesel bestätigt, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem doppeltem Unfallgeschehen mit mehreren Verletzten auf der Dorstener Straße in Schermbeck. Wie es heißt, soll es an der Einmündung der Dorstener Straße in den Lippeweg zunächst einen Fahrradunfall gegeben haben. Nur kurze Zeit später sei es auf der Hauptfahrbahn zu einem weiteren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Das Krad ist nach ersten Erkenntnissen ungebremst auf ein Auto aufgefahren, dass von der Dorstener Straße abbiegen wollte und offenbar aufgrund des vorausgegangenen Fahrradunfalls abbremste und wartete. Dies registrierte der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen nicht und prallte ungebremst in das Heck des Autos.