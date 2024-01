Auftritt in der Gesamtschule Publikumsrenner: Doc Esser erzählt in Hamminkeln vom gesunden Leben

Prominent besetzte Lesungen sind selten in Hammminkeln, aber immer ein Publikumsrenner. Jetzt kündigen der Förderverein Bücherfreunde der Stadtbücherei Hamminkeln und die Stadtbücherei an der Diersfordter Straße eine Veranstaltung mit einem TV-Promi an, der nie ohne seine charakteristische Kopfbedeckung zu sehen. Denn Doc Esser, der lässige Arzt mit dem volksnahen Sprachgebaren geht in Hamminkeln den „Ernährungsmythen auf den Grund“.