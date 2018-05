Wesel: Disteln am Bahnhof sorgen für Ärger

Wesel Der städtische Betrieb ASG will den Boden im Herbst oder Frühjahr 2019 austauschen und mit Stauden neu bepflanzen.

Zuständig für die Pflege des Bahnhofsvorplatzes ist, wie gesagt, der ASG. Betriebschef Ulrich Streich erklärt auf Anfrage, dass das Problem bekannt ist. "Erst vor zwei Wochen haben wir das Beet komplett gesäubert. Aber das Unkraut kommt dort ständig durch." Offensichtlich sei dort früher einmal schlechte Erde eingebaut worden, in der sich die Samen der Unkräuter befinden. Nun denkt man beim ASG darüber nach, den Boden im Herbst oder spätestens im Frühjahr 2019 komplett auszutauschen und womöglich mit Stauden neu zu bepflanzen. Gleichwohl wolle man in der kommenden Woche die Disteln aus dem Beet entfernen. "Das ist eine regelrechte Sisyphusarbeit", sagt Streich.

