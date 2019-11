Anliegertrio verfasst Protestschreiben : Brüner werfen der CDU Ignoranz vor

Brünen Es geht um den möglichen A3-Anschluss an der Venninghauser Straße. Die Hamminkelner Christdemokraten reagierten nicht auf ein Protestschreiben von Brüner Bürgern. Die werfen der Partei „Heuchelei“ vor.

Gernot Buschmann, Anneliese Hecheltjen und Birte Pieper aus Brünen protestieren gegen die Überlegungen, an der Venninghauser Straße auf Brüner Seite und am Molkereiweg auf Wesel-Lackhausener Seite eine zusätzlich Zufahrt auf und von der A 3 zu installieren. Diese Möglichkeit kam ins Gespräch, nachdem im Zug der im Bau befindlichen Weseler Südumgehung ein A 3-Anschluss an der B 70 inklusive einer Ostumgehung um Brünen im Finanzierungspaket vorgesehen wurde. Das würde voll den Weseler Bedürfnissen entsprechen. Darauf entwickelte sich Unmut in Brünen. Eine zweite Variante (Venninghauser Straße inklusive Westumgehung durch die Pollsche Heide) kam ins Gespräch. In dieser Gemengelage ging ein Protestschreiben besagter Anwohner an Bürgermeister Bernd Romanski, an die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, an die Hamminkelner Ratsfraktionen und weitere politische Akteure. Alle antworteten – nur CDU-Fraktionschef Dieter Wigger nicht. Das macht die Protestler nun sauer, wie sie am Montag in einem Schreiben kundtaten. Mehr noch: Sie fragen grundsätzlich, ob eine Umgehung nötig ist.