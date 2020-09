Lauerhaas-Gesamtschule Wesel : Schulleiter Timmermann wechselt in Schulaufsicht

Dirk Timmermann hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag am Lauerhaas. Seine Stellvertreterin Tanja Menninghaus wird die Schule ab Montag kommissarisch leiten. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Exklusiv Wesel Dirk Timmermann verlässt den Lauerhaas Richtung Bezirksregierung. Dort wird er als schulfachlicher Dezernent unter anderem für die Koordination der Inklusion in 15 Gesamt- und Sekundarschulen im Bezirk zuständig sein.

Eine Mail von Dirk Timmermann hat am Montagmittag viele Eltern überrascht, deren Kinder die Weseler Gesamtschule am Lauerhaas besuchen. Denn in dem Schreiben kündigt der Schulleiter an, dass Freitag, 11. September, sein letzter Arbeitstag am Lauerhaas sei. Bereits am Montag wird er sein neues Büro bei der Bezirksregierung in Düsseldorf beziehen und dort als schulfachlicher Dezernent unter anderem für die Koordination der Inklusion in 15 Gesamt- und Sekundarschulen im Bezirk zuständig sein. Anfang des Jahre hatte er sich um eine Stelle in der Schulaufsicht bemüht. Seit Freitag weiß Dirk Timmermann nun auch ganz offiziell, dass seine Bewerbung erfolgreich war.

„Ich schaue gerne auf 14,5 Jahre zurück, denn ich war und bin wirkliche gerne Schulleiter dieser Schule“, heißt es in dem Schreiben an die Eltern und Schüler. „Besonders beeindruckt hat mich immer der konstruktiv-kritische Austausch aller am Schulleben Beteiligten, der immer das Ziel verfolgte, für unsere Schülerinnen und Schüler ,Schule und Unterichtig’ kontinuierlich weiterzuentwickeln und das Schulmotto ,Es ist normal verschieden zu sein’ schultäglich in der Praxis zu leben“, bedankt sich Timmermann bei den Eltern.

Bis über eine Nachbesetzung der Schulleiterstelle entschieden ist, wird Timmermanns Stellvertreterin Tanja Menninghaus die Gesamtschule am Lauerhaas leiteten. Die Funktion der stellvertetenden Schulleiterin wird ab Montag Ulrike Teichmann übernehmen.

Unter der Leitung von Dirk Timmermann ist die Zahl der Schüler kontinuierlich gewachsen. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen die Schule Probleme hatte, genügend Schüler für die Oberstufe zu gewinnen. Der Run auf die Lauerhaas-Gesamtschule war spätestens ab 2015 so groß, dass immer wieder Viertklässler abgelehnt werden mussten und sich der Rat Ende 2018 mehrheitlich für die Gründung ein zweiten Gesamtschule in Wesel ausgesprochen hat.