Aktion der kfd : Dinner ganz in Weiß

Die kfd beim „Dinner in White“ Nach dem Vorbild des französischen „Dîner en blanc“, das erstmals im Jahre 1988 stattfand, wurde 2008 erstmals in Hannover ein „Dinner en blanc“ veranstaltet. Zu den vielen Städten und Gemeinden, die inzwischen an dem Massenpicknick weiß gekleideter Menschen Gefallen gefunden haben, gehört jetzt auch Schermbeck. Erstmals lud die kfd zu einem solchen „Dinner in white“ auf den Kirchplatz in Altschermbeck ein. Tische, Stühle und weiße Sonnenschirme hatte das kfd-Team aufgestellt. Für die weiße Dekoration der Tische, zu der Ständer mit weißen Kerzen ebenso gehörten wie weiße Hortensienblüten, fürs Essen und Trinken und für gute Laune bei netten Gesprächen an den einzelnen Tischgruppen sorgten die über 100 Teilnehmerinnen selber. Zahlreiche Besucherinnen trugen Blütenkränze. Die Premiere hat bewiesen, dass die kfd es versteht, auch jüngeren und berufstätigen Frauen Angebote zu präsentierten, an denen sie nach Feierabend teilnehmen können. Dazu gehören auch das erfolgreich gestartete Kneipenquiz, die Winterwanderung und die geplante Weinwanderung im September. Am 26. Juli besucht die kfd im Bürgerpark Dorsten einen der „NRW-Filmschauplätze 2019“. Foto: Helmut Scheffler/Foto: Helmut Scheffler