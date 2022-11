Natur in Hamminkeln : Eine Zeitreise durch die Dingdener Heide

Dingden Stiftung Büngerner und Dingdener Heide, Naturpark Hohe Mark und Bio-Station Wesel wissen um die Naturschönheit im Hamminkelner Ortsteil. Die Stadt schätzt sie, und eine neue Broschüre feiert das Kleinod. Was drin steht in dem Büchlein und welche neuen Flächen erschlossen werden.

Sie zeigt die Kulturgeschichte und per Karte wie sie in der Heide erlebbar ist, wie sich die Landschaft entwickelt und die Natur geschützt wird. Das ist optisch und textlich gut gemacht, unter anderem vom Hamminkelner Grünen Thomas Becker, und vereint Erlebbarkeit und Schutzgedanken. Die Natur vor Ort in der Heide ist wichtig und mittlerweile ein Aushängeschild, machten Bürgermeister Bernd Romanski, Thomas Traill und Martina Erzner (Bio-Station Kreis Wesel), Joachim Fuchs (Stiftung Büngerner/Dingdener Heide) und Dagmar Beckmann (Geschäftsführerin Stiftung Hohe Mark) am Donnerstag, 16. November, deutlich.