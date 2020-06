Musikverein aus Dingden : Hilfe von Pro Campesinos kommt an

Dingden Gute Resonanz hat eine Spendenaktion des Dingdener Chores Pro Campesinos erfahren. 2500 Euro für Menschen in Brasilien, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, sind schon gesammelt worden.

Über die Franziskaner-Mission Dortmund, die an einem Nothilfeplan für die besonders betroffene Region São Paulo arbeitet, besteht Kontakt zum franziskanischen Sozialwerk Sefras. Die Pro Campesinos wollen so Hilfsgelder an die Stellen leiten, die sich um Menschen kümmern. Wie Bernhard Borgers als Vorsitzender von Pro Campesinos mitteilte, sollen zusammen mit Spenden aus dem Frühjahr 2020 insgesamt 5000 Euro an die Franziskaner überwiesen werden.