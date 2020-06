Diskussion im Planungsausschuss : Vierte Kindertagesstätte in Dingden

Dingden Das zuständige Kreisjugendamt sieht Bedarf für eine weitere Kita. Neue Baugebiete für Familien erhöhen die Anforderungen. Um die Frage Um- oder Neubau am Schulstandort wurde im Planungsausschuss gestritten.

Neue Baugebiete gleich mehr Kinder: Diese Gleichung aufzumachen war im Planungsausschuss schlüssig. Erst ging es um das Konzept zur Baulandentwicklung am alten Sportplatz und am Tennisplatz in Dingden, wobei die Grünen mehr Grün wollten, was aber wiederum weniger dichte Bebauung bedeutet hätte. Dann folgte auf der Tagesordnung die geplante Bebauung Zur alten Mühle auf den noch freien Grundstücken östlich des Freibades an der Krechtiger Straße, wobei das Verfahren zum sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan positiv abgestimmt wurde. Die Vorhaben wiederum schaffen Bedarf an Kindergartenplätzen im wachsenden Familien-Dorf Dingden. Bei der Auswahl eines zusätzlichen Standortes war die ehemalige Hauptschule an der Krechtinger Straße der Favorit.