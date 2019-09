Unbekannte stehlen Gartengeräte : Einbruch in Dingdener Ölmühle

Die Polizei in Hamminkeln sucht Zeugen, die Hinweise geben können zur Aufklärung eines Einbruchs in Dingden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Dingden Die Polizei in Hamminkeln ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu einem Einbruch in der Dingdener Ölmühle an der Borkener Straße sagen können.

Wie die Kreispolizeibehörde in Wesel mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Seitentür des Betriebes aufgebrochen. Aus dem Inneren stahlen sie verschiedene Gartengeräte und Werkzeuge. Dabei handelt es sich um zwei Helme, zwei Heckenscheren, eine Motorsäge und eine Tragevorrichtung für Gartengeräte (alle von der Marke Stihl), sowie um einen Akkuschrauber der Marke Pro Thul. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel. 02852 966100.

(RP)