Polizei sucht Zeugen in Hamminkeln Unbekannte brechen in Eiscafé ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, 18. Juni, auf Mittwoch, 19. Juni, in ein Eiscafé in der Weberstraße eingebrochen. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilte, beschädigten die Täter ein Fenster des Cafés und gelangten so in das Gebäude. Derzeit sei unklar, ob die Täter etwas mitgenommen haben. Die Polizei bittet darum, Hinweise zu der Tat telefonisch unter 0281 1070 zu melden.