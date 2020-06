Dingdener Verein : „Togo – Neuer Horizont“ hilft in der Corona-Krise

Dingden Der Dingdener Verein versucht, die Folgen der Pandemie vor Ort abzumildern und unterstützt neue Projekte in dem afrikanischen Land mit Spendengelderen. Es geht um Schul- und Kindergarten-Bauten.

So ist Anfang des Jahres ein besonderes Landfrauenprojekt im Kreis Dankpen gestartet worden. Ziel des Vorhabens ist, dass die teilnehmenden 20 Frauen Lesen und Schreiben lernen, in Sachen Marketing unterrichtet werden und anschließend einen Mikrokredit erhalten. So sollen sie Einkünfte durch die Landwirtschaft erzielen. Der ländliche Sektor wird sowohl mittel- als auch langfristig der Wachstumsmotor der Wirtschaft in Togo sein, sagt der Verein. Grund ist, dass in dem afrikanischen Land die Menschen zu 85 Prozent auf dem Land wohnen und zu 80 Prozent in der Landwirtschaft tätig sind. Die Projektlaufzeit beträgt ein Jahr, danach steigen weitere Frauen in die laufende Maßnahme ein.