Defekter Kanal in Dingden : Sachsenstraße: Anwohner votieren für günstige Variante

In Dingden muss der Kanal der Sachsenstraße dringend saniert werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Dingden Bei einer Versammlung haben sich Anwohner der Sachsenstraße in Dingden gegen eine Luxussanierung ihrer Straße ausgesprochen. Und sie fordern eine transparente Kostenaufstellung der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Das Thema Ausbau und Kanalbau der Sachsenstraße in Dingden und die Beteiligung der Anwohner an den Kosten köchelt weiter. Die Höhe der Kosten wird dadurch bestimmt, wie die Straße ausgebaut wird. Die Anwohner waren deshalb von den Politikern zum Votum aufgefordert. Das ist nun erfolgt: Zur Abstimmung standen bei der kurzfristig am Dienstag durchgeführten Versammlung vier Varianten. 90 Prozent der Anwesenden wollen die günstigste, einfache Ausführung mit Kanalsanierung und diese „im Zweifelsfall mit Erneuerung“. Abgelehnt wurden die Varianten „Luxusspielstraße“ mit Kanal und einfache Straße. Variante zwei – ökonomische Spielstraße mit Kanal – erhielt zehn Prozent Zustimmung.

Die Planer im Rathaus hatten bereits klar gemacht, dass der Kanal so marode ist, dass an einem Neubau in offener Bauweise kein Weg vorbeigeht.