200.000 Euro für drei Jahre Projekt sensibilisiert für die Natur, die Sterne und die Nacht

Auf in die Natur im Hamminkelner Ortsteil Dingden mit einer besonderen Veranstaltung: Die „Nacht in der Büngerner/Dingdener Heide“ markiert den Projektstart für eine rheinisch-westfälische Kooperation zum Schutz der natürlichen Dunkelheit, wie es heißt. Vorgestellt wurde das Vorhaben jetzt in Wesel von der Biologischen Station Kreis Wesel (BSKW). Vorsitzender Norbert Meesters und Geschäftsführer Klaus Kretschmer erklärten, dass das Projekt unter den Fittichen der Bio-Station auf drei Jahre ausgelegt ist.