Vortrag am 22. Oktober Professor kommt zur Baukulturstelle

Er freut sich auf sein Dingdener Gastspiel, ist seine Verbindung zum Dorf an der niederrheinisch-westfälischen Schnittstelle doch geblieben. „Ein Teil der Familie lebt weiterhin hier“, erzählt er. Irgenwann kam es zwangsläufig, dass die historischen Gebäude im Dorfkern in seinen Blickpunkt gerieten. Er habe sich die Gebäude angeschaut, sie seien beeindruckend, erklärt er. Das möchte er auch beim Vortrag unterstreichen. „Ich spreche in Dingden gerne, weil es mir wichtig ist, das Anliegen Baukultur in den Fokus zu rücken“, sagt er. Dann wird es auch um Klassiker wie die Akropolis in Athen und das Kolosseum in Rom gehen. Und es geht um Gebäude heute – etwa um Wärmeschutzverordnung und das aktuelle Bauen, aber auch den Umgang mit alten Gebäuden in diesem Zusammenhang. Die Frage stelle sich, welche Auswirkungen das hat und haben soll. Ob große Museen oder wunderbare alte Häuser in Dingden – es solle offen diskutiert werden, Gebäude auch klimamäßig umzurüsten und welche Kompromisse man eingehen wolle. Da sei auch die Politik gefordert, Förderung passen zu gestalten. Beispiel: Die Gebäude in Dingden seien so gut erhalten, dass man daran erzählen könne, wie früher gebaut wurde.