Ausstellung in Dingdener Heide : Nabu setzt für den Wolf auf Zauntechnik

Dingden Der Schutz der Nutztier-Herden, aber auch der zurückgekehrten Raubtiere stand in Dingden im Mittelpunkt.

Die seit Juni 2018 standorttreue Wölfin im „Wolfsgebiet Schermbeck“ sorgte auch in letzter Zeit mit immer neuen Rissen von Schafen und Ziegen für Ärger insbesondere unter den Nutztierhaltern. Der Naturschutzbund (Nabu) NRW hatte nun mit der Stiftung Dingdener Heide zur Präsentation verschiedener Zaunelemente sowie zur Diskussion über Herdenschutz eingeladen. Treffpunkt in der Dingdener Heide war der neu errichtete Wolfinformationspfad. Komplettiert wurde das Programm durch die Wanderausstellung zur „Rückkehr des Wolfes nach NRW“.

„Wildtiere wie der Wolf nutzen die Nahrung, die für sie am einfachsten zu erreichen und am häufigsten vorhanden ist. Schafe sind relativ wehrlos und langsam und daher manchmal leichte Beute. Deshalb ist ein geeigneter Schutz notwendig“, berichtete Christian Chwallek, stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu, im Nachgang der Veranstaltung. Mit entsprechend angepassten Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäunen ließen sich Nutztiere in der Regel aber erfolgreich schützen – zum Beispiel auch gegen wildernde Hunde. 100-prozentigen Schutz gebe es leider nicht.

Der Aufbau solcher wolfsabweisender Zäune bedeutet laut Nabu aber nicht nur einen erhöhten Arbeitsaufwand für Schafhalter, sondern auch zusätzliche finanzielle Aufwendungen. An flächendeckendem, fachgerechtem Herdenschutz in Wolfsgebieten führe jedoch kein Weg vorbei, sagte Thomas Pusch, Wolfsexperte des Nabu. Prävention müsse das erste Mittel bleiben und helfe dabei, dass Lerneffekte bei Wölfen und damit auch Entnahme-Situationen – im Klartext Abschüsse – gar nicht erst entstehen.

Infoveranstaltung in Dingden am 27. Juli : Nabu stellt Herdenschutzzäune vor

In Schermbeck sei insgesamt zu langsam gehandelt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dennoch müsse man nun schauen, wie man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einen Herdenschutz gewährleisten kann, der es der Wölfin zunehmend schwerer mache, weiter Schafe zu reißen. Neben der Erhöhung der Zäune auf 1,20 Meter käme hierfür der Einsatz neuester Technik in Frage. Data-Logger würden die am Zaun anliegende Spannung dauerhaft kontrollieren und dem Schäfer bei Abfall der Spannung sofort ein Signal melden. Mit Hilfe dieser Technik ließe sich also sicherstellen, dass der Zaun jederzeit die notwendige Spannung aufweist. Im Falle eines Risses dienen die Aufzeichnungen des Gerätes auch als Nachweis für einen ordnungsgemäß ausgeführten Herdenschutz.