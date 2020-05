Ortstermin in Dingden-Lankern : Nach tödlichem Unfall: Schranken sollen kommen

Dingden-Lankern Der unbeschrankte Bahnübergang Lankernbrok, auf dem am 24. April ein Pkw von einem Zug der Linie „Der Bocholter“ erfasst wurde, soll möglichst bald „technisch mit Halbschranken gesichert“ werden. Das ist das Ergebnis eines Ortstermins mit Fachleuten. Bis dahin bleibt er für Fahrzeuge gesperrt. Bei dem Unglück starben drei Senioren in dem Auto.

Wie Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski am Donnerstag mitteilte, traf sich am Mittwoch aufgrund des tragischen Unfalls vor zwei Wochen eine Kommission an dem Bahnübergang in Dingden-Lankern, um über das weitere Vorgehen zu beraten. An dem Termin nahmen unter anderem Mitarbeiter der Stadt Hamminkeln, der Polizei, der Bezirksregierung Düsseldorf, Vertreter der Bahn, des Eisenbahnbundesamtes und des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Abellio teil. Zuvor hatten unter anderem Anwohner gefordert, den Übergang mit Halbschranken nachzurüsten.