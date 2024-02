Freibad Dingden wird 60 Jahre alt Freier Eintritt zur Jubiläumsfeier

Dingden · In der Jubiläumssaison wird in Dingden groß gefeiert. Der Freibadverein investiert weiter in die Anlage. Die Attraktivität des gemütlichen Familienbades ist ungebrochen.

01.02.2024 , 10:56 Uhr

Gertrud Gantefort und Helmut Wisniewski vom Freibadverein Dingden freuen sich auf die Jubiläumssaison. Die Ehrenamtlichen betreiben das Bad in der ersten Hälfte der Saison, bevor die Stadt übernimmt. Foto: Thomas Hesse

Von Thomas Hesse