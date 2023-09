Infonachmittag der USD in Hamminkeln-Dingden Biogasanlage könnte 1300 Haushalte mit Wärme versorgen

Die freie Wählergemeinschaft USD (Unabhängige Soziale Demokraten Hamminkeln) beschäftigt sich aktuell mit dem Thema Nahwärmenetz in Dingden. Nach der entsprechenden Veranstaltung in der Baukulturstelle im Ortskern zum möglichen Nahwärmenetz am alten Sportplatz, hatte die USD zu zwei Besichtigungsterminen in der Biogasanlage von Christian Körner eingeladen. Insgesamt folgten mehr als 40 Interessierte der Einladung. Neben den erwarteten Interessierten zum neuen Baugebiet, bei der neue Möglichkeiten der Energieversorgung Thema sind, waren auch viele Dingdener aus den umliegenden Baugebieten dabei. Aber auch Leute, die sich grundsätzlich über die Technik einer Biogasanlage informieren wollten, waren dabei.