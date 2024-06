Ausstellung von Ulrich Rölfing Die prägende Kraft der Heimat Dingden

Ulrich Rölfing, gebürtiger Dingdener und seit 25 Jahren in Hamburg lebend, freut sich immer wieder, in seinem Heimatdorf im westfälischen-rheinischen Grenzbereich zu sein. Zu Agnes Küpper vom Verein Dorfentwicklung, der sich die Aufgabe stellt, die alte Schule im Ortskern als Denkmal zu erhalten und mit Leben zu füllen versucht, hat er schon lange Kontakt. In dem historisch einmaligen Bau hat Ulrich Rölfing nun zu seiner großen Freude einen Ausstellungsort der ungewöhnlichen Art gefunden. Neben dem weißflächigen Veranstaltungsraum, in dem sich seine Bilder wirkungsvoll hängen lassen, gibt es auch grobe Wandflächen mit historischen Fliesen und unverputzten Ziegelsteinwänden bzw. -sichtflächen. Rölfing gefällt es, hier seine Werke zu hängen. Die Bilderschau hat einen sehr guten Platz gefunden und in etlichen Motiven einen bildnerischen Heimatbezug. Diese Schau hat nicht nur Qualität, sie passt einfach zur Region.

„Die prägende Kraft der Architektur ist am eindrücklichsten am eigenen Elternhaus zu erfahren. Die Wände, in denen man aufwächst, bleiben ein Leben lang präsent. Man könnte in Abwandlung eines Spruchs von Rocko Schamoni sagen: Man trägt sie immer mit sich herum“, sagt Ulrich Rölfing beim Rundgang. Sein Dingdener Elternhaus, erbaut in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, steht zwar nicht mehr, aber es ist in seiner Erinnerung und in seinen Bildern geblieben. Seine Bildserie ist deshalb sehr persönlich und sein heimisch. „Ich suche das Haus als einen Erinnerungsort“, sagt Rölfing.

Mit knappen, flächigen Strichen und meist in weichen, erdigen Farbtönen tastet er sich malerisch auf sensible Art ans „zu Hause“ heran, wie es einmal in Dingden war. Das ist auch persönlich, weil der eigene Erinnerungswert im Mittelpunkt steht. Das hat gegenständliche Bedeutung, Laufstall, Kinderwagen, Kinderzimmer oder auch der Mutterleib, in dem sich das Ungeborene geschützt und versorgt bettet. Die Anmutungen von „zu Hause“, die Ulrich Rölfing präsentiert, strahlen Schutz und Wärme, Sicherheit und Menschlichkeit aus. Das hat viel persönliche Kraft. Regional schön und besonders für Besucher der Baukulturstelle interessant ist, dass das

„Haus der Kindheit“ so regional, so dörflich, so anschaulich zu verorten ist. Die Hängung ist zudem so, dass sich der Betrachter von Exponat zu Exponat diese heimatliche Bildgeschichte erzählen kann.