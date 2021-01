Digitalisierung in Wesel : Auch die Außenbereiche von Wesel bekommen Glasfaser

Wesel Der Breitbandausbau in Wesel nimmt weiter Fahrt auf. Die Verwaltung bestätigt, dass bald auch Haushalte außerhalb der Zentren mit schnellem Internet versorgt werden können.

Die Stadt Wesel hat die nächsten Meilensteine mit der Deutschen Glasfaser vereinbart. Im Rahmen einer Bundesförderung können alle Haushalte in Gebieten mit weniger als 30 Mbit/s an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden. Das sind in der Regel die Außenbereiche in Wesel.