Digitalisierung für die Grundschulen : Stadt stellt 31 Dienst-iPads für Lehrkräfte bereit

Schermbeck Die Digitalisierung der beiden Schermbecker Grundschulstandorte schreitet mit der Ausgabe der mobilen Endgeräte voran. Folgen soll noch eine schnelle Internetverbindung an den Schulen.

Es hat nur knapp einen Monat gedauert, bis die Gemeinde Schermbeck einen Teil des Ratsbeschlusses vom 22. Dezember 2020 zur Digitalisierung der Schulen umgesetzt hat. Am Donnerstag überreichten Bürgermeister Mike Rexforth, der in der Verwaltung für IT-Dienstleistungen zuständige Mitarbeiter Andreas Schulte und Ellen Großblotekamp vom Schulverwaltungsamt 31 iPads an Marie-Luise Vehlken und Donald Grüter, die stellvertretenden Schulleiter der beiden Grundschulstandorte an der Weseler Straße und der Schienebergstege.