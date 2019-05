Vortrag in Schermbeck : Digitaler Stress kann krank machen – Expertin nennt Strategien

Vortrag in Schermbeck

Die Kamp-Lintforter Expertin für gesunde Heil-Performance, Melanie Kohl, referierte in Schermbeck über digitale Krankheiten und mögliche Therapien. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel (EAW) bietet für Unternehmer regelmäßig Vorträge oder Veranstaltungen an. Jetzt begrüßte der Leiter Michael Düchting im Schermbecker Begegnungszentrum 30 Unternehmer zu dem Vortrag „Raus aus dem digitalen Hamsterrad!

Referentin war Melanie Kohl. „Es ist höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen und wieder mit sich selbst, mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Kontakt zu treten“, war ihre Grundthese. Sie empfahl, in verschiedenen Bereichen an Stellschrauben zu drehen.