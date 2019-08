Evangelisches Krankenhaus Wesel : OP-Kollege Robby schont Patient und Arzt

Zwei Spezialisten: Chefarzt Olaf Hansen mit 3D-Brille am Roboter, dessen OP-Instrumente er am Monitor (hinten rechts) sitzend steuern kann. Foto: Fritz Schubert

Wesel Für zwei Millionen Euro hat das Evangelische Krankenhaus Wesel einen digitalen Assistenten für Operationen im Bauchraum bekommen. Die neue Spitzentechnologie macht das Haus zum europäischen Referenzzentrum.

Entsprechend stolz sind die Eltern des Projekts. Geschäftsführer Rainer Rabsahl ließ sich gern von Chirurgie-Chefarzt Olaf Hansen von den Vorteilen der Investition überzeugen. Hansen, Menke, und ihr Kollege Marc Maaß bilden nach Schulungen in Mailand nun das Team, das mit Robby umgehen kann und das Haus wieder einmal in eine Vorreiterrolle bringt. Der Chefarzt verglich Robby mit bahnbrechenden Neuerungen aus der Geschichte der Medizin wie Narkose, Penizillin oder Schlüsselloch-Operation.

Letzere Methode ist ganz nah dran an dem, was der digitale Assistent im Operationsaal alles kann. Nur macht er das viel besser und präziser und damit letztendlich sicherer für den Patienten. Denn Operationen im Bauchraum sind nach wie vor nicht ohne Risiken und unangenehme Begleiterscheinungen. Diese reichen von vergleichsweise großen Schnitten bis zu Quetschungen. Oftmals sind es die noch so geübten, aber für den zur Verfügung stehenden Platz im geöffneten Körper viel zu großen Hände des Menschen, die dem Können Grenzen setzen. Wo Hansen und sein Team nicht mehr dran kommen, da kommt Robby dran.

Geschont wird neben dem Patienten auch der Arzt. Olaf Hansen veranschaulichte mit diversen Verrenkungen, in welchen Stellungen Operateure bei bisherigen Eingriffen oft lange ausharren müssen. Robby nimmt dem Arzt das ab, liefert zudem in Echtzeit gestochen scharfe 3D-Bilder in 16-facher Auflösung.Im Zusammenspiel mit drei Millimeter dünnen Instrumenten lassen sich so kleinste Tumorgewebe entfernen.