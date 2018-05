Hamminkeln/Rees : Dietmar Lodder schießt in Rekordzeit den Vogel ab

Dietmar Lodder mit seiner Königin Nicole Verbücheln Foto: MVO

Hamminkeln/Rees Am Wochenende feierte der Allgemeine Schützenverein Witterhorst-Töven-Sonsfeld mit musikalischer Unterstützung der Tambourcorps aus Helderloh und Mehr sein traditionelles Schützenfest. Zu den Höhepunkten des Festes zählten das Königsschießen und der anschließende Krönungsball am Samstag. Ersteres ging wesentlich schneller über die Bühne, als zuerst gedacht. "Die Preise waren ziemlich zäh, ich hatte schon Sorge, dass das hier heute ziemlich lange dauert", sagte Präsident Jan Neuhaus an der Vogelstange, der an jene Jahre zurückdachte, in denen der Vogel erst am Nachmittag fiel. "Am Ende ging es dann so schnell - das könnte sogar ein neuer Vereinsrekord sein", freute sich der Präsident.

Von Sabrina Geerts

Dies mochte daran liegen, dass die Königsbewerber und potenziellen Nachfolger des bis dato amtierenden Königspaares Georg Winkel und Elke Haamann schnell feststanden. Dietmar Lodder und sein Rivale Ludger Verbücheln, Mann der späteren Königin, hatten es schon mehrfach versucht und standen am Samstag nach 2015 und 2016 bereits zum dritten Mal gemeinsam an der Vogelstange. Beide hatten sich den erneuten Versuch fest vorgenommen, der im Verein übliche Tausch der Partnerinnen war bereits abgesprochen.

Nach nur 31 Schüssen ergab sich der Vogel gegen 13.30 Uhr. Dietmar Lodder schoss ihn ab. Der 44-Jährige ist neuer König in den "Vereinigten Staaten", seine Königin ist Nicole Verbücheln.

Für den König und seine Königin gab es gleich ganz besondere Gratulationswünsche aus dem Rathaus in Hamminkeln, dem die Bauernschaft Töven zugehörig ist: Sie erhielten den Rathausthaler, eine mit dem Stadtwappen geprägte Silbermünze.



Beim Preisschießen am Samstagvormittag sorgten die Sporker Musikanten für Stimmung. Tobias Kösters war einer der siegreichen Schützen und errang den Kopf. Den rechten Flügel sicherte sich Maximilian Bauhaus, der König aus dem Jahr 2016. Der linke Flügel blieb ebenfalls in der Familie und ging an dessen Bruder Benedikt Bauhaus. Das Zepter sicherte sich Christian Kamps, den Reichsapfel holte Steffen Krebbing.

Der gestrige Vormittag stand beim Allgemeinen Schützenverein ganz im Zeichen der Kinder, die ein tolles Fest mit viel Spiel und Spaß feierten.

(RP)