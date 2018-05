Wesel: Diesen Service bietet das Moers Festival

Wesel Ist die Veranstaltung barrierefrei? Wie viel kostet das Festivalticket? Wo kann man übernachten? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet der Lageplan des Moers Festivals, den der Grafschafter heute veröffentlicht.

Camping Direkt neben der Eventhalle steht Campern ein bewachtes und ausreichend großes Areal zum Campen zur Verfügung. Ab Freitag, 18. Mai, kann die eingezäunte Liegewiese des Freibads Solimare dafür genutzt werden. Fußläufig zur Eventhalle gibt es auf diesem Areal ausreichend Platz für Zelte sowie Wasch- und Duschmöglichkeiten. Das Campen ist für Festivalticket-Inhaber kostenlos. Besucher ohne Festivalticket können für die Zeit vom 18. bis 21. Mai eine separat erhältliche Campingkarte für 50 Euro je Person erwerben. Beide Kartenarten ermöglichen die kostenfreie Nutzung des Naturfreibads Bettenkamper Meer. Die Nutzung des Solimare-Geländes und des Naturfreibads "Bettenkamper Meer" ist durch die Unterstützung der Enni Sport und Bäder möglich. Das Campen im Freizeitpark und außerhalb der genannten Flächen ist nicht möglich. Achtung: Offene Feuer und Grillen mit einem Holzkohlegrill ist verboten, das Grillen mit einem Gasgrill ist erlaubt. Wohnmobile Wohnmobilisten mit einer gültigen Festivalkarte stehen elf kostenpflichtige Parkplätze unmittelbar neben der Festivalhalle am Solimare zur Verfügung. 20 bis 30 kostenlose Wohnmobil-Stellplätze (zwei Toiletten und eine Waschmöglichkeit stehen ab Freitagmittag zur Verfügung) befinden sich auf dem Parkplatz an der Krefelder Straße im Freizeitpark. Der Platanenplatz steht nicht zur Verfügung.

Sauberkeit Das Moers Festival stellt kostenlos Mülltüten an den gekennzeichneten Info-Ständen zur Verfügung, die täglich an den Wegrändern eingesammelt werden. Es stehen Müllcontainer zur Entsorgung bereit. Barrierefreiheit Seit 1997 ist das Moers Festival barrierefrei. Ausschlaggebend dafür ist die Kooperation des Festivals mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der steht im Vorfeld mit Rat und Tat zur Verfügung. Für Fragen im Vorfeld gibt es die Telefonnummer: 02841 90000, der Paritätische, Kreisgruppe Wesel. Im Veranstaltungsbereich stehen behindertengerechte Toiletten zur Verfügung. In der Festivalhalle Moers ist ein für Rollstuhlfahrer reservierter Bereich in Bühnennähe ausgewiesen. Vor Ort gibt es Ersatzrollstühle. An den barrierefreien Kassen können sich Rollstuhlfahrer problemlos Tickets kaufen. Manche der Zusatz-Spielorte sind nicht barrierefrei. Um Besuchern den Zugang zu ermöglichen, bitten die Veranstalter um eine Voranmeldung im Festivalbüro unter 02841 3673675.