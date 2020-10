Sieben-Tage-Inzidenz über 35 : Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Kreis Wesel nun auch offiziell einen kritischen Wert erreicht – sie lag am Freitag bei 43,3. Es gelten deswegen nun erweiterte Einschränkungen in allen Kommunen. Eine Übersicht.

Die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt an allen Orten wie bisher fort. Also im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Restaurants, im öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Neu ist, dass Besucher von Konzerten, Aufführungen und Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen auch am Sitz- oder Stehplatz Maske zu tragen haben. Sie darf also nicht mehr abgesetzt werden, sobald man seinen Platz erreicht hat. Auf Wochenmärkten, Trödel- und Flohmärkten (sofern sie stattfinden), Kongressen und Messen ist die Maske auch auf den Gängen verpflichtend. In Einkaufsstraßen soll die Pflicht ebenfalls gelten. Das gleiche gilt für „Freizeit- und Vergnügungsstätten“ sowie Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen oder historischen Eisenbahnen.