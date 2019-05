Stay In Conflict ist eine Hardcore-Band aus Wesel, die sich 2017 formierte. Die Mitglieder Benne (Vocals), Auer (Gitarre), Sven (Bass) und Clemens (Drums) wissen, was sie wollen: Old School, gewürzt mit ein paar Beatdown-Elementen. Ihre Musik ist immer laut und aggressiv – aber in der richtigen Form. Genau das Richtige also für einen lauten Nachmittag in der City.

Samstag, 13.35 Uhr, Seebühne