Wesel : Diebstahl im Supermarkt: Busfahrer ruft Polizei

Wesel Einem aufmerksamen Busfahrer ist es zu verdanken, dass die Polizei in Wesel einen mutmaßlichen Dieb vorläufig festgenommen hat. Der Täter soll in einem Supermarkt Spirituosen gestohlen haben.

Busfahrer müssen oftmals mit den unterschiedlichsten Situationen fertig werden und begegnen den verschiedensten Menschen. Doch was ein 40-jähriger Fahrer der Linie 85 am Dienstagabend erlebt hat, dürfte auch ihm noch lange in Erinnerung bleiben: Gegen 21.30 Uhr stieg an der Bushaltestelle am Weseler Bahnhof ein Fahrgast zu. Dieser fragte den 40-Jährigen, wann er aussteigen müsse, um zu einem Supermarkt zu gelangen. Der Busfahrer nannte ihm die Endhaltestelle Im Buttendicksfeld in Obrighoven, wo der Unbekannte anschließend auch ausstieg. Der Busfahrer, der gleichzeitig an der Endhaltestelle Pause machte, beobachtete, wie der Mann regelrecht zu dem Einkaufsmarkt rannte. Gegen 22.10 Uhr stieg dieser wieder in den Bus ein, um zum Bahnhof zurückzufahren. Hierbei fiel dem Busfahrer auf, dass der Unbekannte mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol unter dem Pullover versteckt hielt. Darüber hinaus hatte der Mann auch keine Einkaufstüte dabei. Für den Busfahrer stand fest, dass da etwas nicht stimmen konnte. Und so verständigte er die Polizei. Zwei Kommissare stellten wenig später fest, dass der verdächtige Fahrgast weder einen Kassenbon für den „Einkauf" noch Geld oder eine EC-Karte hatte. Es stellte sich heraus, dass der Mann (34) aus Hattingen angereist war und er bereits mehrfach wegen gleichartiger Delikte aufgefallen ist – zuletzt am Dienstagnachmittag in Oberhausen. Dort wollte der Tatverdächtige zehn Flaschen Jägermeister entwenden, war jedoch ertappt worden. In Obrighoven hatte er fünf Flaschen Whisky und zwei Flaschen Wodka gestohlen. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn, so heißt es in dem Bericht der Polizei, erwartet jetzt ein Strafverfahren und den 40-jährigen Busfahrer ein großes Lob.