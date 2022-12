Polizei warnt vor Betrügern Falsche Dachdecker stehlen 82-Jähriger Goldschmuck

Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und gab an, dass er Schäden an ihrem Dach festgestellt habe. Er rief einen weiteren Mann hinzu und sie gingen mit der ahnungslosen Frau durch das Haus. Kurz nachdem die angeblichen Schäden am Dach durch die Täter „begutachtet“ worden waren, verließen sie das Gebäude wieder. Die Rentnerin stellte anschließend fest, dass ihr Goldschmuck in einem hohen vierstelligen Betrag fehlte. Trotz der eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr im Umfeld angetroffen werden.