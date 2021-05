Diebstahl in Wesel : Einbrecher trifft auf Wohnungsbewohner

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Am frühen Samstagmorgen ist ein Dieb Am Dohlhof in eine Wohnung eingestiegen. Obwohl er dabei entdeckt wurde, gelang es ihm mehrere Wertgegenstände zu entwenden. Die Polizei sucht nach dem Dieb und bittet um Hinweise.

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr drang ein Einbrecher in eine Wohnung an der Straße Am Dohlhof ein. Ein 54-Jähriger bemerkte den Unbekannten im Schlafzimmer, der daraufhin die Flucht ergriff.