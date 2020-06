Schotter und Erde entwendet : Kurioser Diebstahl in Schermbeck

Wer hat Hinweise auf einen Diebstahl in Schermbeck? Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schermbeck Kurioses Diebesgut in Schermbeck: Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, entwendeten unbekannte Täter in der möglichen Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, von einer Baustelle im Bereich der Maassenstraße / Im Heetwinkel insgesamt 90 Kubikmeter Schotter sowie ca. 20 Kubikmeter Mutterboden.

Hinweise an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 918100.

(sep)