Zeugen gesucht : Diebstahl in Drogeriemarkt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in der Weseler Innenstadt. Foto: dpa/Silas Stein

Wesel Am Samstagvormittag wurde in Wesel ein Mann in einem Drogeriemarkt an der Hohen Straße bei einem Diebstahl auf frischer Tat erwischt. Er konnte sich allerdings dem Zugriff durch das Personal entziehen und floh aus der Fußgängerzone in Richtung Berliner-Tor-Platz.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, vermutlich deutscher Herkunft, etwa 1,80 Meter groß, glatzköpfig, schwarze Brille, weißer Pullover mit roter Schrift, blaue Jeans, schwarzer Rucksack einem weißen Schriftzug (Nike). Hinweise an die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 107-1622

(fws)