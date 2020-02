Kleingeld erbeutet : Diebstahl aus Info-Häuschen

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Das Info-Häuschen am Rathaus am Klever-Tor-Platz in Wesel war Ziel von Ganoven. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Die Diebe hebelten nach Angaben der Polizei von Dienstag in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, die Glasscheibe auf und stahlen anschließend Kleingeld. Wie viel sie erbeuteten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet in Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich zu melden unter Tel. 0281 1070.

(RP)